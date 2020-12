Terzic: „Bin ein Produkt von Borussia Dortmund“

Borussia Dortmund hat den Nachfolger von Lucien Favre vorgestellt. Auf der Spieltagspressekonferenz vor der morgigen Bundesliga-Partie bei Werder Bremen (20:30 Uhr) stand Edin Terzic Rede und Antwort.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zunächst betonte Terzic, der bislang als zweiter Co-Trainer für die Profimannschaft arbeitete, dass auch er ein Teil des 1:5-Debakels gegen den VfB Stuttgart, das schließlich zu Favres Entlassung führte, gewesen sei.

„Mindset justieren“

Nun ist es dem 38-Jährigen wichtig, „das Mindset“ des Teams „etwas zu justieren“. Soll heißen: Terzic will die Köpfe der Spieler nach drei Heimniederlagen in Folge freikriegen, „viele gute Dinge konservieren“ und nicht „mit Inhalten zuwerfen“.

Wichtig sei dabei auch „Emotionalität“, wie der neue Coach und Sportdirektor Michael Zorc gleichsam betonten. Gerade in diesem Punkt wurden dem stoischen Favre immer wieder Schwächen nachgesagt.

Offensive Spielidee

Angesprochen auf seine Spielidee deutete Terzic eine offensive Herangehensweise an: „Es gibt zwei Arten, wie man ein Spiel gewinnen kann: Man kann ein Tor weniger kassieren als der Gegner. Ich bin eher dafür, eins mehr zu schießen.“

Sich selbst bezeichnet der Deutsch-Kroate als „Produkt von Borussia Dortmund und Fan des Vereins.“ Als Assistent sei er „eher Ideengeber oder Fragensteller“ gewesen – nun gelte es, auch mal aus dem eigenen „Mund eine harte Entscheidung“ zu fällen.

Die PK zum Nachlesen

13:43 Uhr: Zorc über Terzics Zukunft: „Der Vertrag geht zunächst bis zum Sommer 2021. Wir haben mindestens 26 Pflichtspiele bis dahin. Der Hauptfokus ist darauf gerichtet, hier und heute den Dreh zu bekommen. Was im Sommer ist, ist weit weg. Das werden wir noch besprechen.“

13:42 Uhr: Terzic: „Es ist logisch, dass man als Co-Trainer eher Ideengeber oder Fragensteller ist, aber auch sehr oft im Konjunktiv redet. Jetzt wird sich das schlagartig ändern. Es gilt Dinge zu entscheiden. Es muss jetzt auch mal aus meinem Mund eine harte Entscheidung geben.“

13:41 Uhr: Terzic: „Man muss jetzt verschiedene Rollen bedienen. Emotionalität gehört dazu. Ich glaube, dass die Mannschaft sehr offen reagiert hat. Wir sind uns einig, morgen die gewünschte Reaktion zu zeigen.“

13:40 Uhr: Zorc über einen neuen Stürmer: „Aus verschiedenen Gründen: nein. Erling Haaland möchte jede Minute auf dem Platz stehen und das tut uns auch gut. Wir wollen Youssoufa Moukoko aufbauen und ihm nicht jemanden vor die Nase setzen. Wir hoffen, dass er seine Einsatzzeiten bekommt. Und wenn wir über eine Sturmspitze reden, die dem BVB weiterhelfen kann, da fehlt in diesen Zeiten die wirtschaftliche Grundlage für.“

13:38 Uhr: Zorc spricht Terzic an: „Du hast viel internationale Erfahrung bei Besiktas und West Ham sammeln können. Wir haben dich zurückgeholt, dich als ausgewiesenen Fachmann und positiven Typen kennengelernt. Und du legst die nötige Emotionalität an den Tag, die es bei Borussia Dortmund immer braucht.“

13:37 Uhr: Zorc: „Lucien hat zwei Jahre sehr gute Arbeit geleistet. Ich habe mich gestern noch bei ihm bedankt. Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen.“

13:36 Uhr: Zorc über die Favre-Entlassung: „Wir haben uns nach dem Spiel zusammengesetzt. Wir sind einhellig zur Entscheidung gekommen. Das vergangene Spiel war die dritte Heimniederlage in Folge. Es waren nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Leistungsentwicklung. Wir glauben, dass die Mannschaft neuen Input und Ansprache braucht, um einen Turnaround nach oben zu schaffen.“

🎙️ Michael #Zorc: "Wir stehen aktuell nicht auf einem Champions-League-Platz. Es sind rein sportliche Gründe, die uns zu diesem Wechsel gebracht haben. Lucien hat über zwei Jahre sehr gute Arbeit geleistet, weswegen uns die Entscheidung nicht einfach gefallen ist." pic.twitter.com/KDr5neSaoY — Borussia Dortmund (@BVB) December 14, 2020

13:33 Uhr: Terzic: „Für Nervosität fehlt einfach die Zeit, weil das erste Spiel schon morgen stattfindet.“

13:32 Uhr: Terzic: „Ich komme aus der Region und bin als Neunjähriger erstmals mit im Stadion gewesen. Seitdem war klar, für wen das Herz schlägt. Ich war in der Rolle als Co-Trainer glücklich. Morgens aufzustehen, und über schwarz-gelben Fußball nachdenken zu können, macht mich glücklich. Es ist ein unglaublich großer Verein und für mich ganz besonders.“

13:31 Uhr: Terzic: „Wir müssen den Glauben in unsere Qualität und unser Potenzial haben.“

13:29 Uhr: Terzic will „das Mindset etwas justieren“: „Es muss jetzt schnell gehen. Was kann man schnell verändern? Ich kann die Jungs nicht mit Inhalten zuwerfen. Wir haben so viele gute Dinge gezeigt, die müssen wir konservieren. Wir müssen den Glauben haben, dass wir sie schnell zeigen können. Wir müssen Mut und Willen haben, uns zu wehren, wenn es nicht so läuft.“

13:26 Uhr: Terzic über die Entscheidung, den Job anzunehmen. „Ich habe drüber nachgedacht, weil ich ja auch ein Teil des Spiels am Samstag war. Ich bin aber zu dem Schluss gekommen: Es bietet sich die Chance, das 1:5 wieder gerade zu rücken.“

13:25 Uhr: Terzic: „Ich bin ein Produkt von Borussia Dortmund und ein Fan des Vereins.“ Zu seiner Spielphilosophie sagt er: „Es gibt zwei Arten, wie man ein Spiel gewinnen kann: Man kann ein Tor weniger kassieren als der Gegner. Ich bin eher dafür, eins mehr zu schießen.“

🎙️ Edin #Terzic: "Ich bin seit Ewigkeiten Fan des Vereins, komme hier aus der Region. Ich bin geprägt von dem, was hier in der Vergangenheit stattgefunden hat." pic.twitter.com/QXdP9dT6Uc — Borussia Dortmund (@BVB) December 14, 2020

13:23 Uhr: Zorc zur CL-Auslosung: „Sevilla ist ein interessantes Los für uns“ und eine „Mannschaft, die sehr stark auf Ergebnis spielt“.

13:21 Uhr: Morgen bei Werder Bremen (20:30 Uhr) sollen die BVB-Fans „eine ganz andere Mannschaft sehen“ als zuletzt gegen Stuttgart (1:5).

13:20 Uhr: Terzic: „Die vergangenen 48 Stunden waren wirklich nicht normal. Die Niederlage vom Samstag tut weh.“ Terzic bedankt sich bei Favre für das „harmonische Zusammenarbeiten“ und ist sich „sicher, dass wir in engem Kontakt bleiben werden.“

🎙️ Edin #Terzic: "Ich möchte mich zunächst mal bei Lucien #Favre und Manfred #Stefes bedanken. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich wünsche beiden alles alles Gute für die Zukunft."#SVWBVB pic.twitter.com/zouTWPptQ1 — Borussia Dortmund (@BVB) December 14, 2020

13:19 Uhr: Es geht los. Terzic und Zorc haben auf dem Podium platzgenommen.

13:16 Uhr: Der neue Trainer von Borussia Dortmund, Edin Terzic, stellt sich zusammen mit Manager Michael Zorc den Fragen der Presse.