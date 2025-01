Lecce will Top-Ablöse: United scheitert bei Dorgu

Manchester United will Patrick Dorgu von der US Lecce verpflichten, ist mit einem ersten Angebot in Höhe von 27 Millionen Euro aber gescheitert. Fabrizio Romano berichtet, dass der italienische Erstligist ein Gesamtpaket von 40 Millionen für den 20-jährigen Flügelspieler fordert. Bei ‚Sky Sports‘ sagte Lecce-Präsident Sticchi Damiani: „Wir haben Manchester erklärt, dass wir im Moment versuchen, unser Personal unverändert zu lassen und alle namhaften Spieler zu behalten – insbesondere Dorgu.“

Auch die SSC Neapel soll am Dänen, der in 20 Spielen auf drei Tore und eine Vorlage kommt, interessiert sein, allerdings erst für den kommenden Sommer. Dorgu sei durchaus offen für einen Wechsel, ManUnited und Lecce werden in den kommenden Tagen noch weitere Gespräche führen. Lecce steckt in der Serie A im Abstiegskampf und steht nach 21 Spieltagen nur einen Zähler über dem Strich.