Fürth: Geht Leitl von Bord?

Es ist offenbar nicht in Stein gemeißelt, dass Aufstiegstrainer Stefan Leitl die SpVgg Greuther Fürth auch in der nächsten Saison betreuen wird. „Ich muss jetzt die Emotionen erst mal sacken lassen, das war ein brutal anstrengendes Jahr. Wenn ich mich erholt habe, wird es dann Gespräche geben“, so der 43-Jährige gegenüber ‚Sky‘.

Vertraglich ist Leitl noch bis 2023 an die Kleeblätter gebunden. Und so geht man in Fürth weiterhin fest davon aus, dass der Cheftrainer an Bord bleibt. Geschäftsführer Rachid Azzouzi sei sich „schon relativ sicher, dass Stefan bleibt. Ich hatte auch zuvor schon nicht den Eindruck, dass er etwas anderes machen möchte“.