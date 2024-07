Bayern verlängert mit Ibrahimovic

Der FC Bayern München dehnt den bis 2025 datierten Vertrag mit Offensivjuwel Arijon Ibrahimovic vorzeitig bis 2027 aus. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat der 18-Jährige den neuen Kontrakt bereits unterschrieben. Die offizielle Verkündung dürfte zeitnah erfolgen.

In der abgelaufenen Saison war Ibrahimovic an den italienischen Klub Frosinone Calcio verliehen. In 16 Serie A-Spielen erzielte er ein Tor selbst und bereitete einen weiteren Treffer vor.