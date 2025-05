Emreli verlässt Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg und Mahir Emreli gehen nach der Saison getrennte Wege. Wie der Zweitligist offiziell mitteilt, haben sich beide Parteien darauf geeinigt, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Der 27-jährige Mittelstürmer war im vergangenen August von Dinamo Zagreb zu den Mittelfranken gekommen. In dieser Saison gelangen ihm in 22 Ligaspielen sieben Tore und eine Vorlage. Der Nationalspieler von Aserbaidschan ist Berichten zufolge offen für einen Verbleib in Deutschland.

Sportvorstand Joti Chatzialexiou sagt: „Uns ist es wichtig, möglichst schnell eine Entscheidung bei Spielern mit auslaufenden Verträgen erzielen zu können, um für alle Seiten Klarheit zu schaffen. Gemeinsam mit Mahir haben wir uns darauf verständigt, den gemeinsamen Weg nicht über den Sommer hinaus fortzuführen. Wir möchten uns bei Mahir für seinen Einsatz in dieser Saison bedanken, insbesondere für sein Engagement und seine Tore in den letzten Spielen. Für die sportliche und private Zukunft nach unserem gemeinsamen letzten Saisonspiel wünschen wir ihm alles Gute.“