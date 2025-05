Zwei alte Bekannte: Fürth installiert Trainerduo

Die SpVgg Greuther Fürth steht zwei Spieltage vor Schluss nach der Entlassung von Jan Siewert ohne Trainer da und befindet sich auf der Suche. Nachdem gestern berichtet worden war, dass U19-Trainer Roberto Hilbert übergangsweise übernehmen könnte, bringen die ‚Nürnberger Nachrichten‘ in Thomas Kleine nun ebenfalls einen Ex-Spieler ins Gespräch. Der Grund: Auf einem heute geschossenen Foto ist der langjährige Innenverteidiger des Kleeblatts (2003-2007; 2010-2015) mit Geschäftsführer Holger Schwiewagner an der Geschäftsstelle des Zweitligisten zu sehen. Laut ‚NN‘ werden derzeit die letzten Details geklärt, ehe Kleine offiziell vorgestellt werden soll.

Update (14:30 Uhr): Mittlerweile hat das Kleeblatt Kleine offiziell vorgestellt. Er wird gemeinsam mit Milorad Pekovic, ebenfalls Ex-Spieler der SpVgg, bis zum Saisonende versuchen, den Klassenerhalt zu sichern.

Kleine war nach seiner aktiven Karriere bereits als Trainer der zweiten Mannschaft der Mittelfranken sowie als Co-Trainer unter Stefan Ruthenbeck in der Saison 2016/17 tätig, anschließend sammelte er als Co-Trainer bei Fortuna Düsseldorf, Huddersfield Town und Hannover 96 Erfahrungen. Als Cheftrainer versuchte er in der Saison 2022/23, bei der SpVgg Bayreuth im Profibereich Fuß zu fassen, wurde ob des nahenden Abstiegs aus der 3. Liga kurz vor Saisonende allerdings entlassen. Seit dem Rauswurf von André Breitenreiter bei Hannover Ende April ist Kleine ohne eigene Mannschaft. Am Sonntag (13:30 Uhr) könnte der 47-Jährige dann sein Debüt auf der Fürther Trainerbank geben – ausgerechnet gegen die Niedersachsen.