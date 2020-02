Eigentlich ist Hannover 96 mit der Mission direkter Wiederaufstieg in diese Saison gestartet. Aktuell wird man aber in den niedersächsischen Landeshauptstadt zufrieden sein, wenn am Ende nicht der direkte Durchmarsch in die dritte Liga ansteht. Sollte die Klasse gehalten werden, kann dies auch auf die Arbeit von Kenan Kocak zurückgeführt werden.

Nach der Saison könnte sich Hannover aber erneut auf Trainersuche begeben müssen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wächst das Interesse am Übungsleiter. Demnach erreichen den früheren Trainer des SV Waldhof Mannheim neben den regelmäßigen Anfragen aus der Türkei mittlerweile auch solche aus der Bundesliga.

Laut der Boulevardzeitung seien „mindestens zwei Klubs aus der Bundesliga“ interessiert. Namen nennt die ‚Bild‘ nicht. Kocak hatte erst im vergangenen November von Mirko Slomka übernommen und einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Im Anschluss an das Spiel gegen Spitzenreiter Arminia Bielefeld (Sonntag, 13:30 Uhr) will Martin Kind versuchen, den Vertrag mit Kocak zu verlängern.

Vertragsgespräche nach Bielefeld-Spiel

„Nach dem Spiel in Bielefeld werden wir die Vertragsgespräche mit dem Trainer beginnen“, kündigt der 96-Präsident gegenüber der ‚Neue Presse‘ an, „Kocak ist der richtige, der geeignete Trainer für 96. Ich schätze ihn sehr. Er ist ein Arbeiter des Fußballs. Er passt mit seiner Einstellung zu 96. Kocak ist durchsetzungsstark und ergebnisorientiert, seine Handschrift ist zu erkennen.“

Erste Sondierungsgespräche zwischen 96 und den Kocak-Beratern Marc Kosicke und Slaven Stanic sollen laut ‚Bild‘ bereits am vergangenen Mittwoch stattgefunden haben. Thema war die Zukunftsplanung des Zweitligisten. Demnach soll die Zusammenstellung des Kaders neben der Gehalts- und Laufzeitfrage eine entscheidende Rolle dabei spielen, ob sich der Trainer eine Zukunft in der Welfenstadt vorstellen kann.