Brisante Schick-Aussagen über Alonso

Patrik Schick kann sich eine Vertragsverlängerung bei Bayer Leverkusen gut vorstellen. Ob das auch so gewesen wäre, wenn Trainer Xabi Alonso seine Zelte bei der Werkself nicht abgebrochen hätte, lässt der Angreifer im Interview mit der ‚Sport Bild‘ offen: „Ich weiß es nicht. Angenommen, Xabi wäre geblieben, hätten wir uns noch mal unterhalten müssen. Danach hätte ich eine Entscheidung getroffen.“ Das Tischtuch zwischen dem Tschechen und seinem Ex-Coach schien aufgrund mangelnder Einsatzzeiten vor allem in bedeutenden Spielen zerschnitten.

Dass man sich aktuell aber in Vertragsgesprächen befindet, bekräftigt Schick zum wiederholten Male: „Wir stehen in Verhandlungen, aber wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um die Themen in Ruhe zu besprechen.“ Alonso-Nachfolger Erik ten Hag plant definitiv mit dem 29-Jährigen, sodass dieser vorerst von einem Wechsel in diesem Sommer absieht. „Es gibt immer Interesse, aber darüber werde ich nicht sprechen“, sagt Schick.