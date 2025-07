Atlético verpflichtet neuen Rechtsverteidiger

Atlético Madrid darf sich auf einen neuen Rechtsverteidiger freuen. Wie die Rojiblancos offiziell vermelden, wechselt Marc Pubill vom spanischen Zweitligisten UD Almería in die spanische Hauptstadt. Das Gesamtpaket für den 22-Jährigen soll rund 20 Millionen Euro betragen, zudem sichert sich Almería eine Weiterverkaufsklausel von 15 Prozent.

Pubill zählte in der vergangenen Saison zum Stammpersonal des Zweitligisten und lief in insgesamt 40 Partien auf. Neben Atlético waren auch die Wolverhampton Wanderers und der AC Mailand am spanischen U21-Nationalspieler interessiert. Bei den Colchoneros unterschreibt Pubill einen Kontrakt bis 2030.