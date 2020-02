Roman Bürki steht vor der Verlängerung seines Vertrags. „Wir sind in Gesprächen“, bestätigt Michael Zorc dem ‚kicker‘. Mit einer Übereinkunft werde zeitnah gerechnet, berichtet das Fachblatt. Bis 2023 soll Bürki dann unterschreiben, das bisher gültige Arbeitspapier verliert zwei Jahre vorher seine Gültigkeit.

2015 war Bürki für 3,5 Millionen Euro Ablöse vom SC Freiburg in den Ruhrpott gekommen. Über jede Kritik erhaben ist der Schweizer zwar nicht – in Dortmund hält man dennoch große Stücke auf ihn.

In der aktuellen Spielzeit kassierte Bürki in 25 Pflichtspielen 39 Treffer. Gemessen an den Dortmunder Ansprüchen sind das sehr viele, allerdings wurde Bürki in den allermeisten Fällen auch von seiner Vordermannschaft im Stich gelassen.