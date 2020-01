Sebastian Kehl hat Stellung zu den Wechselgerüchten um Paco Alcácer bezogen. Im Gespräch mit der ‚Bild‘ sagt der Leiter der Lizenzspielerabteilung von Borussia Dortmund: „Bei Paco gibt es keinen neuen Stand, es gibt kein Angebot für ihn.“ Ganz ausgeschlossen scheint ein Winter-Transfer aber auch nicht, „da muss man einfach ein paar Tage abwarten“, so Kehl.

Alcácer soll den BVB zuletzt über seinen Wechselwunsch informiert haben, Atlético Madrid und der FC Valencia gelten als Interessenten. Schon zum Ende der Hinrunde stand der 26-jährige Spanier kaum noch auf dem Platz, nun bekommt Alcácer mit Erling Haaland auch noch neue Konkurrenz im schwarz-gelben Sturmzentrum.

„Beste Adresse in Europa“

Der Transfer des norwegischen Supertalents macht die Borussia derweil „sehr stolz“, wie Kehl frohlockt. Der Ex-Kapitän weiter: „Alle europäischen Top-Klubs haben sich um ihn gerissen. Das zeigt natürlich, dass wir in diesem Segment mit jungen, hochtalentierten Spielern eine Top-Adresse sind. Vielleicht sogar die beste Adresse in ganz Europa. Er ist genau der Spielertyp, der uns gefehlt hat.“

Wann Haaland sein BVB-Debüt feiern wird, ist noch unklar. Im Rahmen des Doppeltests am Samstag gegen Feyenoord Rotterdam (12 Uhr) und Mainz 05 (17 Uhr) wird es wohl noch nicht so weit sein. Dafür ist der 19-Jährige möglicherweise schon eine Option für den Rückrundenstart am 18. Januar in Augsburg (15:30 Uhr). Kehl fände das „extrem gut“, will Haaland aber auch „nicht überstrapazieren“.