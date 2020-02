Man konnte es förmlich spüren: Beim Sturmlauf in der zweiten Hälfte gegen den SV Werder suchten die Teamkollegen Jadon Sancho geradezu. Fast ausnahmslos jede Offensivaktion lief über den 19-Jährigen. Dass es am Ende dennoch 2:3 hieß und Borussia Dortmund im DFB-Pokal die Segel streichen musste, lässt sich zu allerletzt auf Sanchos Leistung zurückführen.

„Jadon ist ein Phänomen“, schwärmt Michael Zorc im Gespräch mit dem ‚kicker‘, „er ist erst 19, das vergisst man schnell. Es ist eine Freude zu sehen, mit welchem Spaß und Engagement er seit dem 4. Januar trainiert. Er gibt in jedem Training Gas.“ Das war nicht immer uneingeschränkt der Fall – deshalb ist es eine Erwähnung wert. Sein Zwischentief – inklusive einiger Undiszipliniertheiten – aus dem vergangenen Herbst ist längst überwunden.

Positive Ansprache

In Dortmund ist man sich bewusst: Soll Sancho über den Sommer hinaus für Schwarz-Gelb zaubern, muss in erster Instanz der Spieler selbst davon überzeugt werden. Die lukrativen Angebote werden ohnehin eintrudeln. Dann kommt es darauf an, welche Pläne der Dribbler für seine mittelfristige Zukunft hegt. Zorc lobt: „Wenn man sieht, wie viele Rückwärtsläufe er gegen Union gemacht hat – der Junge ist einfach Wahnsinn.“

Derweil ploppt in England eine weitere Meldung über Sancho auf. Laut der ‚Sun‘ läuft es im Sommer auf einen Wettstreit zwischen dem FC Chelsea und Manchester United hinaus. Ob dies eine sportliche Steigerung für Sancho wäre, sei allerdings einmal dahingestellt. Auch in dieser Hinsicht können die Dortmunder bis zum Saisonende noch Argumente sammeln.