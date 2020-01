Borussia Mönchengladbach schaut sich nach potenziellen Verstärkungen für die Zukunft um. Laut der griechischen Sportzeitung ‚Sportime‘ ist dabei offenbar Dimitrios Limnios von PAOK Thessaloniki in den Fokus geraten. Demnach beobachten Scouts der Fohlen den 21-Jährigen derzeit intensiv.

Auch beim morgigen Duell zwischen PAOK und AEK Athen werden die Spielerbeobachter der Fohlen anwesend sein, um den Flügelspieler unter die Lupe zu nehmen. Für 8,5 Millionen Euro wäre Limnios zu haben. Ob ein Angebot der Gladbacher in Thessaloniki eingehen wird, ist aber noch völlig offen. Ohnehin wäre der 21-Jährige ein Kandidat für den Sommer.

Limnios war 2017 für 900.000 Euro von Atromitos Athen zu PAOK gewechselt. Dort schaffte er es mit guten Leistungen bis in die griechische Nationalmannschaft, für die er bisher fünfmal auflief. In der laufenden Saison kommt er auf vier Tore und vier Vorlagen in 20 Pflichtspieleinsätzen für PAOK. Sein Vertrag läuft 2021 aus.