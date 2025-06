17 Millionen: Como verpflichtet Baturina

Das kroatische Top-Talent Martin Baturina verschlägt es in die Serie A. Wie Como 1907 offiziell bekanntgibt, wechselt der 22-jährige Spielmacher von Dinamo Zagreb an den Comersee. Der Rechtsfuß unterschreibt einen Vertrag bis 2030. Dem Vernehmen nach fließen 17 Millionen Euro Ablöse zuzüglich Boni von Italien nach Kroatien.

Der zwölffache Nationalspieler möchte beim Klub von Trainer Cesc Fàbregas den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Comos Übungsleiter sagt: „Martin ist ein Spieler von immenser Qualität. Er ist intelligent am Ball, stark im Zweikampf und hat die Persönlichkeit, um in entscheidenden Momenten etwas zu bewegen. Er passt genau zu der Art von Fußball, die wir hier aufbauen.“