Florenz vor Dzeko-Verpflichtung

Edin Dzeko kehrt wohl in die Serie A zurück. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, steht der AC Florenz kurz vor der Verpflichtung des Routiniers. Der Bosnier, für den keine Ablöse fällig wird, soll einen Zweijahresvertrag erhalten und pro Saison knapp zwei Millionen Euro verdienen, an die sich auch potenzielle Prämien reihen könnten.

In den vergangenen Wochen wurde der Name des 39-Jährigen, dessen Vertrag bei Fenerbahce in diesem Sommer ausläuft, immer wieder mit dem FC Bologna in Verbindung gebracht. Nun scheint aber der Klub aus der Toskana den Zuschlag zu erhalten. Dzeko kam für Fener in der abgelaufenen Spielzeit wettbewerbsübergreifend auf 29 Scorer (21 Tore, acht Vorlagen) in 53 Spielen.