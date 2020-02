Hansi Flick hat gute Karten, über die laufende Saison hinaus Cheftrainer des FC Bayern zu bleiben. Karl-Heinz Rummenigge ist voll des Lobes für den 54-jährigen Kovac-Nachfolger. „Ein wichtiger Schritt war, dass mit dem Trainer Hansi Flick wieder die FC-Bayern-Philosophie in die Mannschaft kam“, äußert sich der Vorstandschef gegenüber dem ‚kicker‘.

Rummenigge weiter: „Er hat einen klaren Matchplan. Die Mannschaft ist taktisch so ausgerichtet wie bei Louis van Gaal, Jupp Heynckes oder Pep Guardiola. Der Trainer Flick ist ein wichtiger Faktor, er hat eine empathische Verbindung zur Mannschaft und macht es auch in der Öffentlichkeit sehr gut.“

Starke Flick-Bilanz

Von 17 Partien gewannen die Münchner unter Flick 14, nur zwei Spiele gingen verloren – der Punkteschnitt liegt bei 2,53. Weitere Pluspunkte kann Flick in den anstehenden Champions League-Duellen gegen den FC Chelsea sammeln.

Aber auch so: Nach einer Alternative zu Flick sucht der FC Bayern momentan ohnehin nicht, so der ‚kicker‘. Lediglich ein „ein rapider Leistungseinbruch“ in der entscheidenden Saisonphase könne Flick noch aus dem Amt kegeln und eine Verlängerung verhindern.

Flick selbst gab sich zuletzt betont gelassen, sagte mit Blick auf seine Zukunft, die Welt gehe nicht unter, „wenn es so sein sollte, dass sie einen anderen Trainer haben wollen.“ Danach sieht es derzeit aber nicht aus.