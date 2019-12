Barça-Fans: Nein zu Valverde, ja zu Klopp

Ernesto Valverde und die Fans des FC Barcelona – so richtig will das nicht funktionieren. Deutlich schneller entzündet sich Kritik am glamour-freien 55-Jährigen als an seinen Vorgängern Frank Rijkaard, Pep Guardiola oder Luis Enrique. Was Valverde in erster Linie fehlt: Charisma und ein Champions League-Titel. Bei einer Umfrage der ‚Mundo Deportivo‘ zeigten sich 80 Prozent der befragten Barça-Anhänger mit seiner Arbeit unzufrieden. Am liebsten würden die Fans übrigens Jürgen Klopp stattdessen auf der Trainerbank sehen. Träumen ist ja bekanntlich erlaubt.

Das Social Media-Ranking der Topklubs

Wir bleiben beim Thema Klub-Fans. Die ‚as‘ veröffentlicht eine Erhebung von ‚Sporting Intelligence‘, nach der Real Madrid mit fast 224 Millionen Social Media-Followern Weltmarktführer auf diesem Gebiet ist. Es folgt bereits erwähnter Erzrivale FC Barcelona mit 213,6 Millionen Followern. Bronze geht an Manchester United, das trotz sportlicher Misserfolge noch immer auf rund 126 Millionen Follower kommt. Der FC Bayern belegt im Ranking Platz sechs (73,3 Millionen), Borussia Dortmund Rang 14 (27,1 Millionen).

Drei auf einen Streich

Kaum war das Fest der Liebe vorbei, da wurde selbige dreien Trainer von ihren Klubs entzogen. Am gestrigen Samstag mussten sowohl Manuel Pellegrini bei West Ham United, Thiago Motta beim FC Genua sowie Leonardo Jardim bei der AS Monaco die Koffer packen. Eine solche Flut an Trainer-Entlassungen an einem Tag erlebt man in der Tat selten. Vor dem Beginn der Rückrunde versuchen die angeschlagenen Klubs alles, um sportlich wieder in die Spur zu finden.