Seko Fofana hat das Interesse von Schalke 04 auf sich gezogen. Nach FT-Informationen haben die Königsblauen in den vergangenen Tagen Kontakt mit Fofanas Klub Udinese Calcio aufgenommen. Die Knappen prüfen derzeit die Machbarkeit eines Wintertransfers.

Ebenfalls in der Verlosung ist Galatasaray, das sich auch mit dem Serie A-Klub in Verbindung gesetzt hat. Beim Istanbuler Klub will man mit einer Verpflichtung von Fofana einen möglichen Abgang von Roma-Leihgabe Steven Nzonzi kompensieren.

Fofana spielt seit 2016 für Udinese. Damals war der Mittelfeldabräumer für 3,5 Millionen Euro von Manchester City nach Italien gewechselt. Mittlerweile hat sich der Ivorer als Stammspieler etabliert. Im Team von Trainer Igor Tudor besticht der 24-Jährige vor allem aufgrund seiner körperlichen Präsenz und Fitness. Fofana spielt vorrangig auf der Acht, kann aber auch als Sechser eingesetzt werden. Sein Verträg ist noch bis 2022 gültig.

Schalkes Engpass im Mittelfeld

Da Weston McKennie aufgrund einer Schulterverletzung erst wieder im Februar fit ist, stehen den Königsblauen mit Suat Serdar und Kapitän Omar Mascarell derzeit nur zwei erfahrene Akteure für die Mittelfeldzentrale zur Verfüfung.

Zudem melden sich die ersten Interessenten beim aussortierten Nabil Bentaleb. Eine Verpflichtung von Fofana würde die Situation im Mittelfeld deutlich entlasten.