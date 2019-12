Das in Kürze zurückliegende Jahrzehnt war neben astronomischen und immer wieder neuen Transferrekorden vor allem durch die Dominanz zweier Superstars geprägt. Folgerichtig belegen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo in der Liste der erfolgreichsten Torjäger des Jahrzehnts die ersten beiden Plätze. Gezählt wurden dabei wettbewerbsübergreifend alle Tore für Klubs der Top5-Ligen.

Der Abstand des Duos, das in den vergangenen zwölf Jahren elfmal die Weltfußballer-Trophäe mit nach Hause nehmen durfte, ist geradezu atemberaubend. Auf Platz eins landet Messi mit 522 Toren in 521 Spielen. CR7 kommt auf 477 Tore in 490 Spielen.

Komplettiert wird das Treppchen von Bayern-Star Robert Lewandowski, der für seinen derzeitigen Arbeitgeber sowie Borussia Dortmund in 453 Spielen insgesamt 324 Mal erfolgreich war.

Die erfolgreichsten Torjäger des Jahrzehnts Spieler Tore 1. Lionel Messi 522 Tore (521 Spiele) 2. Cristiano Ronaldo 477 Tore (490 Spiele) 3. Robert Lewandowski 324 Tore (453 Spielen) 4. Edinson Cavani 309 Tore (447 Spielen) 5. Sergio Agüero 279 Tore (428 Spielen) 6. Luis Suárez 276 Tore (410 Spielen) 7. Zlatan Ibrahimovic 251 Tore (342 Spielen) 8. Pierre-Emerick Aubameyang 239 Tore (427 Spielen) 9. Gonzalo Higuaín 239 Tore (485 Spielen) 10. Karim Benzema 232 Tore (470 Spielen) 14. Thomas Müller 180 Tore (480 Spielen) 20. Marco Reus 164 Tore (351 Spielen) 28. Mario Gómez 150 Tore (299 Spielen)