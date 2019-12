Hertha BSC hat den ersten Wintertransfer unter Dach und Fach gebracht. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist der Transfer von Santiago Ascacíbar vom VfB Stuttgart unter Dach und Fach. Der Argentinier soll demnach in den kommenden Tagen einen Vertrag bis 2024 unterschreiben und bereits zum Trainingslagerstart am 2. Januar mit an Bord sein. Der Zweitligist wird mit marktwertgerechten zehn Millionen Euro entschädigt.

Bereits am gestrigen Samstag hatte der italienische Transferinsider Gianluca Di Marzio berichtet, dass die Hertha in Stuttgart zuschlagen wird. Nun bestätigt die deutsche Boulevardzeitung den Wechsel. Am Interesse der Berliner an Granit Xhaka soll dies derweil nichts ändern. Gleichwohl scheinen die Verhandlungen um den Schweizer in Diensten des FC Arsenal zu stocken. Für Klinsmann bleibt Xhaka der Wunschspieler und ist im Gegensatz zu Ascacíbar, der für die Sechs vorgesehen ist, offensiver eingeplant.