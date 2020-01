Hannover 96 will mit neuem Personal auf die schwache Hinrunde reagieren. Wie der ‚Sportbuzzer‘ berichtet, sollen insgesamt drei neue Profis im Januar ihren Weg an den Maschsee finden. „Wir haben uns auf Namen verständigt“, erzählt 96-Geschäftsführer Martin Kind dem Fachportal. Wie diese lauten, will der 75-Jährige selbstredend nicht verraten.

Nach einem Halbserien-Abschluss auf Platz 13 hat sich das Thema Aufstieg für die Niedersachsen schon jetzt erledigt. Schadensbegrenzung ist nun angesagt. „Ziel ist, dass wir in dieser Saison einen sicheren Tabellenplatz erreichen und die Basis für die Weiterentwicklung von Hannover 96 legen“, betont Kind.