Atlético Madrid ist zurück auf dem dritten Tabellenplatz in LaLiga. Dabei sah es gegen den FC Villarreal am gestrigen Sonntagabend zunächst gar nicht gut aus. Mit seinem ersten Abschluss brachte der Ex-Dortmunder Paco Alcácer den Gast nach 16 Minuten in Führung.

Ángel Correa (40. Minute), Koke (64.) und João Félix (74.) drehten das Spiel dann aber zu Gunsten der Rojiblancos. Ein wichtiger Sieg für Atletí im Kampf um die Qualifikation zur Champions League. In der Tabelle der Primera División liegen die Rojiblancos nun wieder einen Zähler vor dem Fünftplatzierten FC Getafe.