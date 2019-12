Verlässt Österreichs Nationalspieler Peter Zulj den RSC Anderlecht in Richtung Deutschland? „Ich habe mehrere Anfragen“, bemerkt der zentrale Mittelfeldspieler gegenüber der ‚Kronen Zeitung‘. Der österreichischen Boulevardzeitung zufolge könnten unter den Interessenten auch Klubs aus Deutschland sein.

Gespräche über einen Wechsel habe Zulj nach eigenen Angaben bereits mit der Anderlecht-Spitze geführt. „Ein Wechsel innerhalb Belgiens kommt für mich sicher nicht in Frage, da spiele ich ja schon beim besten Klub“, schränkt der 26-Jährige ein. Bei der anstehenden EM-Endrunde will Zulj „unbedingt dabei sein“, daher sein dringender Wechselwunsch. Beim RSC startete er die Saison als Stammspieler und Kapitän, hat seitdem aber merklich an Kredit und Einsatzzeit verloren.