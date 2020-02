Mittelfeldspieler Rafinha wird dem FC Barcelona im Sommer wohl endgültig den Rücken kehren. Einem Bericht der ‚Marca‘ zufolge wurde die Ausstiegsklausel im Vertrag des 27-Jährigen auf 17 Millionen Euro gesenkt. Die Blaugrana gehen davon aus, dass ein Interessent zu diesem Preis zuschlagen wird.

In der laufenden Saison ist das Barça-Eigengewächs an Celta Vigo verliehen. Beim spanischen Erstligisten gehört Rafinha zum Stammpersonal. Sein Kontrakt in Barcelona läuft 2021 aus.