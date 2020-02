Eric Abidal bleibt Sportdirektor des FC Barcelona. Dies ist laut der ‚Mundo Deportivo‘ das Ergebnis eines Treffens des Franzosen mit Josep Maria Bartomeu, dem Präsidenten der Blaugrana. Der Barça-Boss sprach am gestrigen Mittwoch zwei Stunden mit Abidal und erklärte den Fall im Anschluss für beendet.

Am heutigen Donnerstag folgte ein Gespräch von Bartomeu mit Lionel Messi. Der Kapitän der Katalanen hatte sich öffentlich über Abidals Worte zur Entlassung von Ernesto Valverde beschwert. Der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge will der FC Barcelona in der aktuellen Situation Ruhe bewahren und keine Personaldebatten führen.