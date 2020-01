Die Klage von Arturo Vidal gegen seinen Arbeitgeber FC Barcelona bleibt erfolglos. Nachdem bereits die Katalanen ihrem Spieler widersprochen hatten, hat die spanische Spielergewerkschaft AFE Vidals Anliegen nun zurückgewiesen, berichtet die spanische Sporttageszeitung ‚Marca‘.

Nach Meinung des chilenischen Mittelfeldspielers stehen ihm bislang nicht gezahlte Boni in Höhe von 2,4 Millionen Euro zu. Aus Sicht des Vereins interpretiert Vidal seinen Vertrag falsch, entsprechend will Barça nicht zahlen. Pikant: Der 32-Jährige steht vor dem Absprung, Inter Mailand will Vidal unbedingt verpflichten und soll bereits Einigkeit mit dem Krieger erzielt haben.