Am Deadline Day hätten beim FC Augsburg zwei Spieler den Verein wechseln können. An Kevin Danso, der derzeit an den FC Southampton verliehen ist, dort aber kaum zum Zug kommt, zeigten unter anderem RB Leipzig und der 1. FC Köln Interesse. „Das hat uns am letzten Tag des Transferfensters beschäftigt, es ging aber nicht von uns aus. Wir waren viel im Austausch, es kam dann aber nicht zu einer Lösung“, erklärt Sportchef Stefan Reuter laut ‚kicker‘.

Einen Wechsel nach Köln haben die Augsburger jedoch ausgeschlossen: „Da hätte schon etwas Außergewöhnliches passieren müssen, dass wir in dieser Situation einen direkten Konkurrenten stärken.“ Auch Reece Oxford, der beim FC außen vor ist, hätte für die Rückrunde eine neue sportliche Heimat finden können. „Bei einer Ausleihe in der Nähe, die für seine Entwicklung Sinn ergeben hätte, wären wir gesprächsbereit gewesen. Es kam aber nicht so weit“, so Reuter.