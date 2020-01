Atalanta Bergamo hat sich mit seinem ehemaligen Jugendspieler Mattia Caldara verstärkt. Der Innenverteidiger kommt vom AC Mailand und unterzeichnet einen Leihvertrag bis 2021. Über eine mögliche Kaufoption schweigen sich die beiden Klubs aus.

2018 war Caldara für 35 Millionen Euro Ablöse von Juventus Turin zu Milan gewechselt. In der aktuellen Spielzeit kurierte der 25-Jährige zunächst einen Kreuzbandriss aus, schaffte es anschließend bei den Rossoneri aber kaum in den Kader. In Bergamo will der zweifache Nationalspieler nun an alte Leistungsstärke anknüpfen.