Dynamo Dresden geht mit Godsway Donyoh (25) in die Rückrunde. Wie der Zweitliga-Letzte mitteilt, kommt der ghanaische Mittelstürmer auf Leihbasis vom dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland nach Sachsen.

„Wir waren seit Sommer an einer Verpflichtung des Spielers interessiert und freuen uns jetzt sehr, dass wir den Transfer realisieren konnten. Nachdem wir uns in den vergangenen Tagen erfolgreich um seine Arbeitserlaubnis gekümmert haben, konnten wir am Freitag Vollzug vermelden und Godsway Donyoh im Trainingslager begrüßen“, teilt Sportgeschäftsführer Ralf Minge mit.