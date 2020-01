Hertha BSC verleiht Eigengewächs Maurice Covic bis zum Ende der Saison an den italienischen Zweitligisten Ascoli Calcio. Das verkünden die Berliner am heutigen Donnerstagabend. Der 21-Jährige soll in der Serie B Spielpraxis sammeln.

Der Flügelspieler wartet nach wie vor auf sein Debüt für die Profis der Alten Dame. Covic ist der Sohn von Ante Covic, der im Sommer bei Hertha als Cheftrainer übernommen hatte, im Laufe der Hinrunde jedoch beurlaubt wurde.