Sheffield United nimmt den zuletzt vereinslosen Jack Rodwell unter Vertrag. Wie die Blades bekanntgeben, erhält der 28-jährige Mittelfeldspieler ein bis zum Saisonende laufendes Arbeitspapier. Zuvor konnte sich Rodwell einige Wochen als Trainingsgast für einen Kontrakt beim englischen Tabellenachten empfehlen.

„Er gibt uns Vielseitigkeit und Erfahrung in einer Reihe von Schlüsselpositionen und verleiht der Gruppe weitere Tiefe, was in dieser Phase der Saison wichtig ist“, erklärt Sheffield-Coach Chris Wilder.

Chris Wilder has made an early move in the January transfer window, with the addition of Jack Rodwell.

Jack has penned a short-term deal at Bramall Lane until the end of the campaign and is available to play in this weekend's FA Cup game!#SUFC

