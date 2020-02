Sheffield United kann weiter mit John Fleck planen. Wie der Tabellensechste der Premier League mitteilt, hat der 28-jährige Mittelfeldspieler seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Bei den Blades zählt der Schotte zu den absoluten Leistungsträgern.

In dieser Premier League-Saison hat Fleck aufgrund kleinerer Blessuren erst drei Spiele verpasst, in 24 Partien stand er bisher über die volle Distanz auf dem Platz. Fleck spielt bereits seit 2016 in Sheffield und schaffte mit dem Klub den Gang von der Drittklassigkeit ins englische Oberhaus.