Friedhelm Funkel wird wohl in naher Zukunft einen neuen Vertrag unterschreiben. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, kam es am vergangenen Freitag zu einem Treffen zwischen dem Trainer von Fortuna Düsseldorf und Sportchef Lutz Pfannenstiel. An dessen Ende nahm Funkel einen unterschriftsreifen Vertrag mit nach Hause.

Den lässt der 66-Jährige nun von einem Anwalt prüfen, nur noch letzte Details sind zu klären. Die Möglichkeit einer Weiterbeschäftigung im Klub nach dem Ende der Trainerkarriere soll beispielsweise noch offen sein. Klar ist jedoch, dass das neue Arbeitspapier nur für die erste Liga gilt. Funkels aktueller Vertrag läuft zum Saisonende aus.