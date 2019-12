Jan Schlaudraff wird einem Amt als Sportdirektor von Hannover 96 weiterhin nachgehen. Gegenüber ‚Sport1‘ dementiert Geschäftsführer Martin Kind Gerüchte, denen zufolge Schlaudraff vor der Entlassung steht: „Das stimmt nicht. Ich weiß nicht, wer so etwas in die Welt setzt. Jan ist unser Sportdirektor und bleibt das auch. Das bleibt auch so in der Rückrunde. Man weiß nie, was alles passiert. Aber eine Entlassung ist kein Thema“.

Schlaudraff ist seit dem Sommer Sportdirektor bei 96. Mit der Vereinsikone sollte der Plan des Wiederaufstiegs in die Wege geleitet werden. Doch die Niedersachsen finden sich in der unteren Tabellenregion wieder. Nach der Hinrunde rangieren sie auf dem 13. Tabellenplatz. Lediglich vier Punkte trennen das Team von einem direkten Abstiegsplatz.