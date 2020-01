Benjamin Henrichs könnte am heutigen Samstag sein letztes Spiel im Trikot der AS Monaco absolvieren. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, trainierte der flexible Defensivmann am Freitag noch mit dem Team und könnte auch heute im Pokalspiel gegen Reims (15 Uhr) im Kader stehen.

Eigentlich sei sich Henrichs aber bereits mit RB Leipzig einig. Der Bundesliga-Tabellenführer feilscht aber noch mit Monaco um die Ablöse für den 22-jährigen Nationalspieler, der im Sommer 2018 von Bayer Leverkusen ins Fürstentum gewechselt war.