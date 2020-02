18-Millionen-Neuzugang Matheus Cunha hat zum ersten Mal über seinen Wechsel zu Hertha BSC gesprochen. Im Interview mit vereinseigenen Medien zeigt sich der Brasilianer begeistert von seinem neuen Klub: „In den Gesprächen hatte ich schnell ein richtig gutes Gefühl. Das Projekt und die Ziele haben mich überzeugt. Ich habe mich dann schnell entschieden, dass ich für Hertha BSC spielen möchte.“

Das derzeitige Chaos nach dem Klinsmann-Rücktritt kommt nicht zur Sprache. Lieber will sich der 20-jährige Angreifer auf das Sportliche konzentrieren: „Die Hauptsache ist, dass wir als Team erfolgreich sind, der Erfolg ist am wichtigsten. Aber ich bin einfach Stürmer und möchte dem Team mit so vielen Toren wie möglich helfen.“