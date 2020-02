Jürgen Klinsmann wird sein Engagement bei Hertha BSC offenbar doch komplett beenden. Der ‚kicker‘ bestätigt einen Artikel des ‚Spiegel‘, demzufolge der 55-Jährige seinen Platz im Aufsichtsrat der Alten Dame räumen muss. Auch Investor Lars Windhorst, der Anrecht auf vier Plätze im Hertha-Gremium hat und einen davon Anfang November an Klinsmann vergeben hatte, sei alles andere als begeistert vom Gehabe des früheren Bundestrainers gewesen.

Per Facebook erklärte Klinsmann am Dienstag seinen Rücktritt als Hertha-Trainer. Gleichzeitig kündigte er aber an, dass er sein Amt im Aufsichtsrat fortführen möchte. Besonders dubios mutete dabei an, dass er die Vereinsführung zuvor nicht über sein Handeln informiert hatte.