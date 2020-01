Der 1. FC Köln will seinen Publikumsliebling Lukas Podolski künftig wieder an sich binden. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ planen die Geißböcke, den 34-Jährigen im Nachwuchsbereich des Vereins unterzubringen. Podolski selbst habe schon durchblicken lassen, dass er sich mit einer Tätigkeit in der Jugendarbeit anfreunden könne.

In den nächsten Tagen wird ein Gespräch mit den beiden Geschäftsführern Horst Heldt und Alexander Wehrle stattfinden. Dann soll geklärt werden, welche Position der gebürtige Kölner in seiner Heimatstadt einnehmen kann. Eine Rückkehr als Profi ist laut dem Bericht zumindest ausgeschlossen. Podolski möchte noch zwei weitere Jahre spielen, der FC wäre nur bei einer Laufzeit bis zum Saisonende gesprächsbereit gewesen.