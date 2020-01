Frank Lampard will den wechselwilligen Olivier Giroud nur unter einer Bedingung gehen lassen. „Ich habe mit Olivier gesprochen und alles ist klar. Wenn die Bedingungen für ihn, für uns, für den Verein zufriedenstellend sind, können wir seinen Austritt in Erwägung ziehen. Aber nur, wenn seine Position durch die Ankunft eines anderen Spielers gedeckt ist“, erklärte der Chelsea-Trainer im Anschluss an den gestrigen FA Cup-Erfolg gegen Nottingham Forest (2:0).

Der andere Spieler könnte dem ‚Daily Express‘ zufolge Gabriel Barbosa heißen. Dem Bericht zufolge steht der Brasilianer bei Lampard hoch im Kurs. Bis Ende Dezember war Gabigol von Inter Mailand an Flamengo Rio de Janeiro ausgeliehen (25 Tore in 29 Spielen). Bei den Nerazzurri hat der 23-jährige Angreifer allerdings keine Zukunft mehr. Auch West Ham United liebäugelt mit einer Gabigol-Verpflichtung.