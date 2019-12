Die kurzfristige Zukunft von Stürmer Matheus Cunha könnte außerhalb von Leipzig liegen. Französische Medien berichten vom Interesse der AS St. Etienne an dem Brasilianer. Trainer Claude Puel wolle den 20-Jährigen gerne in seinem Team sehen. Im Raum stehe eine Leihe ohne Kaufoption.

Bei RB kommt Cunha in dieser Saison nur zu gelegentlichen Einsätzen. Ganze zweimal stand der technisch versierte Rechtsfuß wettbewerbsübergreifend in der Startformation. Gut vorstellbar, dass Julian Nagelsmann einer Leihe zustimmen würde.