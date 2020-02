Im Hinblick auf die anstehende Europameisterschaft will Bundestrainer Joachim Löw nicht ausschließen, doch auf die aussortierten Mats Hummels (31) und Thomas Müller (30) zurückzugreifen. In einem Interview in der ‚Bild am Sonntag‘ relativiert der 59-Jährige die Endgültigkeit der Entscheidung, die Weltmeister von 2014 nicht weiter für die Nationalmannschaft zu berücksichtigen: „Im Fußball ist grundsätzlich doch alles möglich, da haben wir schon so viel erlebt.“

Konkret heiße das, „dass ich nach wie vor weiß, was sie können und ihre starken Leistungen registriere. Und weiß, dass ich mich als mögliche Option auf sie verlassen könnte, wenn wir kurz vor der EM Probleme bekämen“. Vor allem mit Blick auf die unklare Verletzungssituation um Niklas Süle scheint eine Hummels-Rückkehr in den Kreis der Nationalelf im Bereich des Möglichen zu liegen. Die Tür hat Löw mit seinen Aussagen nun jedenfalls geöffnet.