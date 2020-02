Bei Manchester United hat man die Hoffnungen nicht aufgegeben, dass Eigengewächs Angel Gomes seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag doch noch verlängert. „Ich hege nach wie vor massive Hoffnungen, dass er bleibt“, zitieren die ‚Manchester Evening News‘ U19-Trainer Nicky Butt.

Gomes entspringt der United-Jugendakademie und kommt hauptsächlich in der A-Jugend zum Einsatz. Aber auch für die Profis stand der 19-jährige Offensivmann in dieser Saison schon auf dem Feld – unter anderem 19 Minuten lang in der Premier League. Interesse an dem Youngster signalisieren diverse englische Klubs, auch der FC Barcelona hatte in der Vergangenheit schon angeklopft.