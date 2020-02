Luka Modric könnte mit einem Wechsel in die Major League Soccer einen deutlichen Gehaltssprung machen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, will David Beckham den Kroaten zu Inter Miami locken. Der neu gegründete Klub würde das aktuelle Gehalt des Mittelfeldspielers in Höhe von zehn Millionen Euro netto im Jahr verdoppeln, heißt es.

Bis 2021 ist Modric noch an Real Madrid gebunden. Eine Vertragsverlängerung ist nicht geplant. Im Sommer könnten die Königlichen folglich letztmalig eine Ablöse für den 34-jährigen Weltfußballer von 2018 kassieren. In der aktuellen Saison pendelt Modric bei Real zwischen Startelf und Bank.