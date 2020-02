Mauricio Pochettino liebäugelt mit einer erneuten Anstellung in der Premier League. „Um ehrlich zu sein, würde ich gerne in der Premier League arbeiten. Ich weiß, dass es schwierig werden wird. Ich muss den richtigen Moment abwarten. Wir werden sehen, was passiert. Ich bin jedenfalls bereit und warte auf eine neue Herausforderung. Ich habe den Glauben und die Zuversicht, dass die nächste Herausforderung fantastisch sein wird“, sagt der 47-Jährige im Apple-Podcast ‚In The Pink‘.

Pochettino wurde Mitte November aus seinem Traineramt bei Tottenham Hotspur entlassen. Rund fünfeinhalb Jahre war der Argentinier der Übungsleiter der Spurs. Pochettino blickt mit erhobenen Hauptes auf diese Zeit zurück: „Ich bin sehr stolz auf alles, was ich erreicht habe. Drei oder vier Jahre lang in der Champions League zu spielen und in der Tabelle viele Male über Arsenal zu landen, war für uns ein großes Vermächtnis.“ Zuletzt wurde Pochettino mit dem Trainerposten bei Manchester United in Verbindung gebracht.