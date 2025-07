Einigung & Medizincheck: Spurs vor Rekordtransfer

Unter Neu-Trainer Thomas Frank stellt sich Tottenham Hotspur neu auf und baut derzeit vor allem die Offensive um. Nach der Festverpflichtung von Mathys Tel (20) für 35 Millionen Euro greifen die Spurs für Mohammed Kudus nun fast doppelt so tief in die Tasche.

Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat sich Tottenham mit West Ham United auf den Transfer des sehr flexibel einsetzbaren Rechtsfußes für umgerechnet rund 64 Millionen Euro geeinigt. Für die Spurs wäre Kudus gleichauf mit Vorjahreseinkauf Dominic Solanke (26) der teuerste Neueinkauf der Vereinsgeschichte. Die medizinische Untersuchung soll am morgigen Donnerstag stattfinden, bevor der 24-Jährige einen Sechsjahresvertrag beim Londoner Rivalen unterschreibt.

Bei den Hammers kam Kudus auf sämtlichen Positionen in der Offensive zum Einsatz, sowohl auf den Flügeln als auch im Sturmzentrum sowie im offensiven Mittelfeld. In 80 Spielen für West Ham steuerte der Linksfuß 32 Torbeteiligungen bei. Für den Ghanaer hatten die Hammers 2023 selbst 43 Millionen Euro an Ajax Amsterdam überwiesen.