Lukas Podolski wird als Aktiver definitiv nicht mehr in Deutschland spielen. „Egal, ob 1. oder 2. Liga. Ich hatte auch schon ein paar Anfragen von deutschen Vereinen in den vergangenen Jahren, aber das kommt für mich nicht in Frage“, wird der Ex-Nationalspieler von der ‚Deutschen Presse-Agentur‘ zitiert.

Kontakt zu Herzensklub 1. FC Köln will Poldi nach eigenen Angaben herstellen, nicht aber, um über eine Profi-Anstellung zu sprechen. Die sich bietenden Angebote wägt der 34-Jährige sorgsam ab: „Ich denke in alle Richtungen und alle Optionen. [...] Stadt, Fans, Stadion, Projekt, Schule für die Kinder – das muss alles passen.“ So habe er auch schon „ein paar Vereinen abgesagt, weil es nicht das Richtige war.“