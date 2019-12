Ein möglicher Winterwechsel von Paul Pogba ist offenbar vom Tisch. „Paul hat Manchester United immer respektiert, so wie Manchester United auch immer Paul respektiert hat. Und der Einzige, der für Manchester United und für Paul spricht, ist Ole (Gunnar Solskjaer, Anm. d. Red.), weil er in der Zeitung und in der Presse Stellung nimmt. Und ich halte mich dabei an das, was er sagt. Paul wird nicht gehen und das ist in Ordnung. Wir sind damit einverstanden“, äußert sich Berater Mino Raiola gegenüber ‚Sky Sports‘.

Pogba wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mit Juventus Turin und Real Madrid in Verbindung gebracht. Sollte ein Transfer konkret werden, weiß Raiola, mit wem er sprechen wird: „Wenn Ole Pläne mit meinen Spielern hat und mit mir darüber sprechen will, kennt er meine Nummer. Bis zu diesem Zeitpunkt spreche ich aber mit Ed Woodward (United-Chef, Anm. d. Red.), denn das ist die Person, mit der ich im Klub spreche. Ich habe noch nie mit Ole gesprochen.“