Michael Preetz ist sich der gestiegenen Erwartungshaltung bei Hertha BSC bewusst. „Wir planen zwar mittelfristig, erwarten aber auch, dass uns die neuen Spieler bereits kurzfristig besser machen. Wir wollen eine deutlich stärkere Rückrunde spielen, als es die Vorrunde war. Alles andere wäre dem, was wir jetzt umgesetzt haben, nicht vermittelbar“, so der Hertha-Manager in der ‚Sport Bild‘.

Laut Preetz darf man sich bei der Hertha nicht ausschließlich auf Investor Lars Windhorst verlassen: „Wir müssen die Einnahmesituation in allen Bereichen weiter verbessern. Daher werden wir auch weiterhin Spieler verkaufen und auch in anderen Feldern die Erlöse erhöhen müssen.“ Zu den Streichkandidaten im Sommer gehören Alexander Esswein (29), Peter Pekarik (33), Thomas Kraft (31) und Vedad Ibisevic (35).