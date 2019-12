Philippe Coutinho, derzeit vom FC Barcelona an den FC Bayern ausgeliehen, genießt in der Premier League offenbar nach wie vor großes Ansehen. Die ‚Mundo Deportivo‘ nennt Manchester United, Tottenham Hotspur und den FC Chelsea als Interessenten für den Brasilianer. Zwischen 2013 und 2018 spielte Coutinho in England für den FC Liverpool.

Das Premier League-Trio hat aber nur Chancen auf den Brasilianer, wenn sich der FC Bayern dazu entschließt, die Kaufoption über 120 Millionen Euro verstreichen zu lassen. Ob die Münchner das tun werden, ist noch unklar. Nach anfänglichen Schwierigkeiten findet sich Coutinho in München immer besser zurecht. Mittlerweile steht er bei sieben Toren und sieben Vorlagen.