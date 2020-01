Der 1. FC Köln könnte einen Abnehmer für Louis Schaub gefunden haben. Wie der österreichische Fußballexperte Peter Linden in seinem Blog berichtet, will Rapid Wien den in Köln aussortierten Spielgestalter zurück in die Alpenrepublik lotsen. Beim Berater des 25-Jährigen wurde das Rapid-Interesse durch Sportgeschäftsführer Zoran Barisic hinterlegt.

Der in Fulda geborene aber in Österreich aufgewachsene Schaub wurde in der Jugend der Wiener ausgebildet. 2018 heuerte der 14-fache österreichische Nationalspieler in der Domstadt an. In der laufenden Saison kommt der Linksfuß auf elf Pflichtspieleinsätze, wurde aber vom Wintertrainingslager freigestellt, um sich einen neuen Verein zu suchen.